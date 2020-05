Il centro culturale Tommaso Moro lancia il “Meet the Meeting” 2020

Meet the Meeting è l’evento promozionale, di raccolta fondi e di anticipazione dei contenuti del Meeting per l’Amicizia dei Popoli, luogo di incontro tra persone di fede e culture diverse, che fa diventare Rimini, in agosto, la capitale della cultura internazionale.

Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate, che tante volte ha riproposto in Città i contenuti del Meeting di Rimini attraverso mostre, presentazioni di libri e incontri, sostiene e propone l’iniziativa promozionale perché il Meeting, ormai da oltre 40 anni, è certamente una straordinaria occasione di dialogo e incontro tra persone e popoli oltre che il più importante evento culturale in Italia. Il Meeting di Rimini, anche se in forma del tutto nuova, si terrà anche quest’anno dal 18 al 23 agosto e avrà per tema

“PRIVI DI MERAVIGLIA RESTIAMO SORDI AL SUBLIME”

frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel, che la pandemia ha reso forse ancora più bella e significativa nella sua drammaticità.

Il Centro Culturale Tommaso Moro propone quindi anche a Gallarate

sabato 23 maggio

MEET THE MEETING

l’happening per incontrare, conoscere e sostenere il Meeting di Rimini

Meet the Meeting, che nel 2019 si è svolto in oltre 40 piazze di tutt’Italia, quest’anno, per la terza edizione, si presenta in forma inedita.

Sarà una giornata speciale, un evento di piazza – una piazza digitale ma assolutamente non virtuale – in cui incontrarsi, scoprire la nuova edizione e sostenere la costruzione del Meeting.

In collegamento con ospiti, relatori, artisti che vedremo all’opera nella prossima edizione e con contributi che verranno da varie Città italiane, potremo incominciare ad approfondire i temi che saranno sviluppati in agosto. L’evento del 23 maggio sarà preceduto da quatto “Assaggi” di Meeting, brevi video che illustrano alcuni aspetti dell’evento. Gli “Assaggi” verranno diffusi via e-mail, social media, whatsapp, oltre che sul sito del Meeting.

Meet the Meeting – Gallarate offre inoltre la possibilità, a fronte di una donazione, di ricevere una bottiglia di ottimo Lambrusco di Sorbara e un vasetto del pluripremiato miele varesino.

Chi vuole partecipare o trovare maggior informazioni può accedere si siti

www.meetthemmeting.org o www.meetingrimini.org

o scrivere a:

incontrailmeeting.gallarate@gmail.com

Gli “Assaggi di Meeting” e tutti gli aggiornamenti sono visualizzabili anche sulle pagine Facebook Centro Culturale Tommaso Moro Gallarate e Meet the Meeting Gallarate.

Gallarate, 11 maggio 2020

Centro Culturale Tommaso Moro – Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA)

cctmg@libero.it – www.cctmg.it