Coinger riapre i centri raccolta ma attenzione alle regole

A partire da lunedì 11 maggio 2020 i Centri di Raccolta gestiti da Coinger torneranno operativi secondo gli orari presenti nel calendario raccolte e sul sito dal lunedì alla domenica.

Coinger ha diffuso però le regole da rispettare:

-Sarà consentito l’accesso a non più di 5 utenti contemporaneamente nei centri di grandi dimensioni gestiti da 2 operatori ecologici o dove c’è la presenza di sbarre per l’accesso e l’uscita, per le restanti strutture sarà a discrezione dell’operatore gestire l’afflusso limitando l’accesso se necessario a n° 3 utenti per volta