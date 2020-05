Come indossare la mascherina: la farmacista lo spiega in un video

Maneggiarla sempre dagli elastici, non abbassarla sotto il mento e non tenerla appesa a un orecchio: la farmacista di Vergiate Rossella Santoro con un video spiega come indossare e togliere la mascherina in modo corretto.

«Quando si indossa la mascherina – spiega Rossella Santoro – bisogna far aderire per bene il ferretto al naso e tirare la parte inferiore fin sotto il mento. È importante non toccare mai la parte che copre il naso e la bocca, perché e proprio lì che si depositano le particelle ,di saliva».

Nel video la farmacista fornisce anche qualche indicazione su come comportarsi se ci si deve togliere la mascherina per poco tempo, magari al bar quando se vuole bere un caffè. «In questo caso – illustra Santoro – si deve prendere la mascherina per gli elastici, rimuoverla, piegarla e rimetterla nel sacchetto in attesa di indossarla nuovamente».

Spesso in situazioni simili si vedono persone abbassare la mascherina sotto il mento, oppure lasciarla appesa a un solo orecchio, ma entrambi i comportamenti sono scorretti e rischiosi. «Nel primo caso – precisa la farmacista – si mette a contatto il collo con la parte interna della mascherina, con la possibilità di contaminare una parte del corpo che rimane poi scoperta. Nel secondo invece si corre il rischio di far cadere a terra la mascherina, che a quel punto diventa inutilizzabile».

Il video si conclude con alcune indicazioni anche riguardo l’uso dei guanti. «In alcuni casi – spiega la farmacista – l’utilizzo dei guanti è previsto dalla legge. Nelle altre occasioni però consiglierei di non indossarli, e invece passare bene le mani col gel disinfettante all’ingresso e all’uscita».