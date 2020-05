Com’era bello andare in giro prima della pandemia: gli alunni della Cairoli cantano il lockdown

Com’era bello andare in giro prima della pandemia.

Sulle note di “50 special “ di Cesare Cremonini, gli alunni della quarta della primaria Cairoli di Varese hanno musicato la pandemia realizzando il testo e interpretando, ognuno da casa propria emozioni di questo periodo davvero particolare.

Le diverse interpretazioni sono poi state assemblate e riunite in un unico video caricato su YouTube.

I bambini, in buona parte stranieri, si sono impegnati per comunicare — attraverso la canzone — le proprie emozioni in questo momento così delicato.