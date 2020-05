I commercianti si preparano alla riapertura tra incertezze e regole da chiarire

Lunedì 18 maggio è attesa una nuova ondata di riaperture che questa volta riguarda le attività economiche più visibili: sono le attività commerciali, vetrine delle strade di ogni paese e città d’Italia.

Una scadenza che ha ancora una enorme serie di incertezze, molte delle quali dipendono ancora disposizioni e indirizzi che devono essere chiariti da Governo e regioni nella giornata di sabato.

I commercianti, però, fanno i conti con questo giorno da settimane tra chi freme per ricominciare a lavorare, chi ha comunque molti timori e chi si prenderà ancora un po’ di tempo per decidere. Tra questi, purtroppo, ci sarà anche chi non sarà più in grado di rialzare la saracinesca.

Se tra i negozi è probabile una riapertura quasi completa c’è chi, come Giordano Ferrarese, Presidente FIPE provinciale e consigliere nazionale, prevede che tra i locali solo il 30% riaprirà subito, il 50% studia una riapertura in un secondo momento e il 20% non riaprirà.

Per capire qualcosa in più dell’umore che serpeggia tra i commercianti e, soprattutto, dell’organizzazione che stanno predisponendo per la riapertura abbiamo fatto un giro tra le principali città.

Varese

«A questo punto, a meno che non emergano dati clamorosi, ci aspettiamo di riaprire lunedì. Ormai ci siamo» cosi commenta queste ultime ore di attesa Marco Parravicini, fiduciario Ascom di Varese e Gioieliere nel negozio di famiglia. «Anche perchè è difficile pensare di aspettare ancora: a un certo punto bisogna mettersi nell’ottica di conviverci, con il virus. Sennò l’alternativa è stare in casa ad aspettare il vaccino». È vero però che «Il 18 la nostra categoria riaprirà un po’ zoppa, pensavamo di poter ripartire più ottimisti – commenta il vicepresidente di Confesercenti Alessio Sperati, che gestisce un negozio di abbigliamento sportivo e una gelateria in via Donizzetti – Siamo però consapevoli che Lombardia e Piemonte hanno un problema in più e che per ricominciare una vita normale c’è bisogno di tutti».

Busto Arsizio

Sono contrastanti i sentimenti che agitano i commercianti e gli esercenti di Busto Arsizio a meno di 72 ore dalla tanto attesa fase 2 della riapertura. Le associazioni e gli enti del territorio sono al lavoro, ognuno per la propria parte, con l’obiettivo di supportare come meglio si puó questo riavvio. Per capire a che punto siamo abbiamo ascoltato i pareri di tre rappresentanti del variegato mondo del commercio cittadino: il presidente di Ascom Busto Arsizio, Rudy Collini, il presidente del Distretto del Commercio, Matteo Sabba, e la presidente del Comitato dei Commercianti del Centro Cittadino, Alessandra Ceccuzzi. Per tutti il problema è la mancanza di un protocollo preciso.

Legnano

Il commissario Cristiana Cirelli e il vice commissario Giuseppe Mele hanno convocato in Comune i rappresentanti dei pubblici esercizi della città per chiedere quanti di loro apriranno (la stragrande maggioranza) e chi di loro è intenzionato ad ampliare il dehor per mantenere lo stesso numero di coperti a fronte delle nuove regole di distanziamento tra i tavoli.