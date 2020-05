Commissione d’inchiesta Covid, la presidente renziana eletta coi voti del Centrodestra. Opposizioni in rivolta

L’elezione della renziana Patrizia Baffi alla presidenza della commissione regionale d’inchiesta su Covid 19 ha aperto una spaccatura profonda tra Maggioranza e opposizione nel Consiglio regionale lombardo.

La sintesi di quanto avvenuto la dà in poche righe di commento il consigliere regionale Pd Samuele Astuti: “La maggioranza in Consiglio Regionale sostiene e sceglie al vertice della commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid-19 un rappresentante delle minoranze che dalle minoranze ha preso un solo voto, il suo”. E per il Pd questo rappresenta ”un attacco istituzionale, non solo politico”.

Un’accusa respinta dalla Lega che per voce del capogruppo Anelli replica: “Il concetto di democrazia portato avanti da PD e M5S? O si vota quello che dicono loro oppure non va bene. È un’idea di confronto che non poteva avere il nostro assenso, dato che la Commissione d’Inchiesta deve essere un organismo super-partes e non uno strumento nelle mani di una parte politica”.

Dal Movimento 5 Stelle Dario Violi ha duramente criticato l’esito del voto: “Italia Viva ha scelto di schierarsi con il centrodestra: non può rappresentare l’opposizione in una Commissione che deve indagare sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. I lombardi chiedono risposte e chiarezza su quanto accaduto: abbiamo bisogno di una indagine seria e approfondita. Evidentemente il salvataggio di Salvini a Roma ha premiato Italia Viva in Lombardia”.

I consiglieri M5S hanno poi abbandonato i lavori consiliari e nei prossimi giorni ritirerà i propri consiglieri dalla Commissione d’inchiesta.

Per il senatore varesino Alessandro Alfieri “la Lega sta cercando in tutti i modi di nascondere le sue responsabilità sul fallimento della gestione dell’emergenza Covid in Lombardia”. Il senatore chiede poi “un sussulto di dignità da Italia Viva e le pronte dimissioni del presidente eletto in questo modo”.