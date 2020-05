“Concertone” in video con Renato Fanchi e Legnanonews.

Una festa senza cortei e concerti, ma la musica non si ferma e il quotidiano legnanese si attiva per una bella proposta. “Animeremo in video il Primo Maggio con “I cuccioli del maggio” – spiega Franchi – un lungo viaggio nella canzone d’autore che racconta il lavoro, i diritti, l’amore e altre storie. Il Live Streaming no Stop inizierà alle 16.30. Saremo in collegamento con l’Associazione Ponti Memoria. La produzione è a cura di Renato Franchi Acoustic Live”.