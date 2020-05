Confcommercio regala “vetrine virtuali“ ai negozianti del Varesotto

Si chiama Speedy Buy, la piattaforma di e-commerce messa a disposizione gratuitamente dei propri associati da Confcommercio provincia di Varese.

Uniascom insieme alle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio,

Gallarate, Saronno e Luino) non hanno perso tempo: «Abbiamo il dovere», spiega Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate e vicepresidente di Uniascom, «di mettere a disposizione dei nostri associati tutta l’assistenza e gli strumenti necessari a farsi trovare pronti alla ripresa delle attività, ma anche a restare attivi in questo periodo di lockdown, purtroppo ulteriormente prolungato dall’ultimo DPCM. Oggi, ma anche domani, uno strumento di supporto essenziale è e sarà l’online, utilizzato per proporre e vendere prodotti. Una vetrina virtuale, in aggiunta a quelle dei negozi, attraverso la quale proporsi e catturare clienti, andando ad integrare i proventi delle vendite dirette».

«Spendiamo qui i nostri soldi»

«L’invito ad iscriversi e a utilizzare questa piattaforma», prosegue Chiodi, «è

rivolto a tutti i nostri commercianti. Le convenzioni stipulate da Confcommercio provincia di Varese sono una risposta immediata e concreta in questo momento di grande difficoltà. Speedy Buy, ad esempio, è una opportunità a costo zero (la piattaforma sarà gratuita per i soci di Confcommercio per 12 mesi a partire dalla data di iscrizione) per iniziare a pensare e a pianificare una ripresa del lavoro che sarà diverso da come lo si è sempre inteso, che richiederà cambiamenti».

«L’e-commerce è una strada da percorrere e noi siamo pronti a farlo», sottolinea il vicepresidente Uniascom, «senza per questo snaturare il rapporto con il cliente che continuerà a restare di fiducia e che anzi potrebbe addirittura consolidarsi: un conto è fare acquisti online utilizzando gli impersonali colossi del settore, diverso è comprare stando a casa nel negozio della propria città, rivolgendosi al commerciante che ci conosce da sempre e, allo stesso tempo, facendo girare l’economia della nostra provincia. Valorizziamo il nostro territorio e le nostre città. Spendiamo i nostri soldi nel nostro territorio da chi conosciamo e che ci conosce».

Si chiama Speedy Buy ed è già in funzione

Speedy Buy è già in funzione: sono un centinaio i commercianti del Varesotto

che si sono iscritti alla piattaforma. La vetrina è gestita direttamente dal negoziante che sceglie i prodotti da inserire, da mettere in evidenza e le eventuali promozioni. Ed è sempre il commerciante, una volta ricevute le prenotazioni, ad attivare il servizio di consegna a domicilio e a scegliere il tipo di pagamento, così da poter utilizzare i sistemi che ritiene più opportuni.

Attraverso la app e il sito di Speedy Buy è anche possibile concordare con il

rivenditore di fiducia il ritiro in negozio della merce acquistata, trovando il pacco

già pronto ed evitando perciò eventuali attese.

Accedendo a Speedy Buy, il cliente può cercare un negozio, un prodotto, o un servizio, ma anche effettuare una esplorazione in base ad una posizione

geografica tipicamente nel nostro territorio. Sulla mappa vengono visualizzati i

prodotti o i negozi che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti e, una volta

entrati nel negozio, viene proposta una vetrina virtuale interattiva nella quale

il cliente può scegliere e fare i propri acquisti e dove il commerciante può

raccogliere e gestire in maniera ordinata gli ordini e le prenotazioni.

Non si tratta di una semplice presentazione della propria attività o dei propri

prodotti ma di una piattaforma interattiva tra il commerciante e il suo cliente.

La stessa comodità per il cliente dell’acquisto on line a cui siamo ormai tutti

abituati ma in una modalità più facile e intuitiva rispetto a un vero e-commerce, sia per il commerciante che per il cliente.

Punto Shop e ilnegoziovicino Non solo Speedy Buy: «Alla nuova piattaforma», rimarca Chiodi, «se ne affiancano altre due disponibili da qualche settimana, entrambe sostenute dal sistema Confcommercio a livello provinciale».

Punto Shop è una piattaforma di e-commerce e consegne a domicilio a

disposizione degli associati. I Distretti del Commercio di Saronno e del Saronnese (DID E DUC), supportati da Confcommercio Ascom Saronno, propongono agli associati una piattaforma utile ad attivare i due servizi disponibili su www.puntoshop.eu.

Aderire all’iniziativa dei due Distretti è semplice, basta essere in possesso dei requisiti per l’e-commerce o la consegna a domicilio. Al resto ci pensano i Distretti che forniscono gli strumenti informatici necessari, ovvero il portale che il commerciante gestisce in base ai prodotti che vende on-line o con il servizio di delivery.

Ascom si occupa di informare e supportare i propri Associati nel corretto adempimento a livello normativo sia in materia di HACCP che variazione agli Enti preposti (CCIAA, Agenzia delle Entrate e SUAP).

Ilnegoziovicino è invece una iniziativa lanciata dai Giovani Imprenditori di Confcommercio utile a trovare i negozi di vicinato che portano spesa alimentare e altri prodotti a domicilio. Si tratta di una piattaforma web che dà visibilità agli esercizi commerciali che aderiscono da tutta Italia all’iniziativa (sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico, sia a quelli che per ora possono realizzare solo il delivery) dando la possibilità al consumatore di ordinare telefonicamente e di ricevere di i prodotti a domicilio. Per iscriversi basta un click su www.ilnegoziovicino.it.

«Non ci fermeremo». «E non ci fermeremo qui», conclude Renato Chiodi. «E’ infatti nostra intenzione offrire ai nostri quasi 10mila associati della provincia di Varese altri strumenti e piattaforme con convenzioni ad hoc, che facilitino l’applicazione dei nuovi sistemi di vendita e i servizi di delivery.

ConfcommercioProvinciadiVareseCè».