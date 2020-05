Conferenze online per la Società Astronomica “Schiaparelli”. Si parte con Teller, la Bomba H e lo Scudo Spaziale

Anche se l’emergenza sanitaria ha bloccato molte iniziative culturali, la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli”, che gestisce l’omonimo Osservatorio e il Centro Geofisico Prealpino di Varese, continua con le sue proposte di divulgazione scientifica.

Non potendo organizzare le consuete conferenze a Palazzo Estense, la Schiaparelli ha deciso di presentare una serie di conferenze online.

Dopo aver effettuato, negli anni scorsi, conferenze su Oppenheimer, Sacharov, Heisenberg e Fermi il fisico e divulgatore scientifico Giuseppe Piccinotti affronterà, venerdì 15 maggio, la figura di Edward Teller: ebreo ungherese fuggito in USA durante il Nazismo, chimico-fisico di talento che si laureò con Heisenberg e lavorò con Fermi. Fu il più controverso dei grandi scienziati nucleari e l’archetipo del “falco”: fu il più grande fautore del nucleare bellico e si batté contro ogni limitazione di test e armamenti nucleari.

Per mezzo secolo influenzò tutti i Presidenti USA da Truman a G. W. Bush: guidò le decisioni nucleari dei Presidenti Repubblicani, e i Presidenti Democratici non poterono metterlo da parte. Ronald Reagan (Presidente USA 1981-89) disse di lui: “Un baluardo della libertà Americana, uno splendido esempio di che cosa la conoscenza scientifica illuminata da senso morale … può fare per aiutare tutta l’Umanità”. Mentre Isidor Rabi (Nobel per la Fisica 1944) disse di lui: “Un pericolo per tutto ciò che è importante … Sarebbe stato un mondo migliore senza di lui”.

L’appuntamento con “Edward Teller, la bomba H e lo Scudo Spaziale” è quindi per venerdì 15 maggio ore 21:00 a questo link: https://youtu.be/wdE9Jndkwz8.

Gli appuntamenti successivi saranno due “Chiacchierate con l’astrofilo”: una incentrata sugli asteroidi e le loro sonde, venerdì 22 maggio alle 21 (Link: https://youtu.be/U6vOljr9eLY) e “La nuova corsa alla Luna”, venerdì 5 giugno alle 21 (Link: https://youtu.be/DlPdCRnSbS4)