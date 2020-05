Consulenza ostetrica in puerperio in tutti i punti nascita

Per rispondere alle esigenze e ai tanti dubbi che spesso assillano le neomamme, la Rete Integrata Materno-Infantile dell’ASST dei Sette Laghi, diretta dal prof. Fabio Ghezzi, propone a tutte le puerpere un servizio di consulenza ostetrica: a garantire consigli, indicazioni, ma anche, se necessario, visite ed accertamenti, sono le ostetriche dei Consultori.

Non solo quindi un numero di telefono a cui rivolgersi per ottenere indicazioni sull’allattamento e sulle altre tematiche legate a questa fase particolarmente delicata delle vita di una donna e del suo neonato, ma anche un modo per accedere a visite ed accertamenti ostetrici o specialistici a seconda delle situazioni.

Un servizio prezioso, ancora di più in questi mesi di emergenza, in cui le puerpere si trovano ad affrontare la maternità senza poter contare sulla presenza di nonne e zie, che oltre all’aiuto concreto offrono normalmente anche consigli e rassicurazioni che riducono l’ansia nelle neomamme e, con essa, il rischio di depressione post-partum.

Da martedì 5 maggio, in tutti i punti nascita dell’ASST Sette laghi, al momento della dimissione, ad ogni puerpera verrà consegnata un’informativa che specifica la possibilità di richiedere una consulenza ostetrica inviando una richiesta all’indirizzo ostetrica.consultorio@asst-settelaghi.it

Al ricevimento della mail, l’Ostetrica contatta telefonicamente la donna e valuta se la richiesta può risolversi con la sola consulenza telefonica o se invece si rende necessaria una visita: in questo secondo caso, l’ostetrica fissa un appuntamento nel Consultorio più vicino al domicilio della donna o, se durante la telefonata si rilevano dei sintomi che richiedono un accertamento medico specialistico (sia del Ginecologo che del Neonatologo), l’Ostetrica contatta il Punto Nascita dove la donna ha partorito per programmare una visita in ambulatorio o nel Punto di Primo Intervento Ostetrico o nel Pronto Soccorso Pediatrico.