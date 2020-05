Consulti psicologici gratuiti agli infermieri impegnati nell’emergenza

Il Centro “InTerapia” di Saronno offre supporto e consulenze agli infermieri impegnati nella gestione dell’emergenza Covid. Gli specialisti , psicologi e psicoterapeuti, hanno offerto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Varese tre colloqui gratuiti di consulenza psicologica a tutti gli iscritti che ne sentissero la necessità.

«Crediamo fermamente – spiega Simone Sottocorno, psicologo clinico e psicoteraputa, responsabile del Centro “InTerapia” – che in quanto professionisti della salute mentale siamo rivestiti di un’importante funzione e responsabilità sociale, che in questa situazione di emergenza può e deve esprimersi anche nella forma di un supporto gratuito a chi, proprio come gli infermieri, si sta battendo da mesi contro un nemico comune, nell’interesse di tutti: il Covid-19. Chi come gli infermieri si trova da mesi a fronteggiare quotidianamente situazioni di elevatissimo stress psicologico dovute al contatto con pazienti affetti da Coronoavirus, con la morte di questi e con la paura di essere contagiati e/o contagiare i propri cari (magari dopo aver visto contagiati colleghi ed amici), sperimenta reazioni da stress acuto o cronico: ansia, agitazione psicomotoria, irritabilità e rabbia oppure tristezza, senso di solitudine, senso di colpa, perdita di energie e motivazione. Abbiamo quindi pensato che fosse importante supportare questi professionisti “in prima linea”, ritenendo di importanza cruciale il loro benessere in primis».

I Centri InTerapia, che hanno sede a Saronno in via Ramazzotti 20, a Milano in via Millelire 13, Rho in via A. Stoppani 20 e Monza in via Carlo Alberto 39, fondano il proprio metodo su un approccio terapeutico scientificamente fondato, di orientamento cognitivo-comportamentale, ed i professionisti che vi collaborano possiedono ulteriori specializzazioni (EMDR, MCT, Mindfulness) al fine di erogare un servizio di elevata qualità.

Inoltre sul nostro sito troverà il link all’articolo che descrive l’iniziativa: https://www.centrointerapia.it/supporto-psicologico-gratuito-per-gli-infermieri-della-provincia-di-varese/