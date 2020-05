“Conteniamo i disagi del Coronavirus”: i sindaci della provincia di Varese scrivono al presidente di Anci Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, da parte dei sindaci di Varese:

Egregio Presidente,

Il governo ha approvato il Def e lo scostamento di bilancio per gli altri 55 miliardi di euro: risorse rilevanti saranno destinate ai comuni e alle città metropolitane (3.5 miliardi di euro). É necessario che l’utilizzo di queste risorse sia efficace e incisivo.

I sindaci sono in prima linea come amministratori nell’affrontare la grave crisi che le proprie comunità stanno vivendo e, pertanto, riteniamo di poter offrire un contributo di proposte che Lei, nel suo ruolo di nostro rappresentante, potrà sottoporre alla compagine governativa.

La situazione di emergenza determinerà una significativa e drammatica contrazione delle entrate per gli enti locali identificabili nel minor gettito dovuto ai tributi locali (Irpfe, Tosap, Cosap, Icp, Imu, Tari) nella diminuzione degli oneri di urbanizzazione derivante dal blocco delle attività edilizia, nella riduzione delle sanzioni derivanti dalle violazioni del codice stradale, nell’azzeramento delle tasse di soggiorno per il lockdown – solo per citare quelle di maggiore evidenza.

Avanziamo, pertanto, le seguenti richieste:

La possibilità di utilizza le risorse messe a disposizione dal governo anche al Titolo 1 per finanziare la spesa corrente, in maniera da valutare una riduzione dei tributi locali;

Ulteriori risorse per i buoni spesa alimentari e per i buoni sociali gestiti dai comuni, per il piano affitti e per il microcredito;

Ridurre l’importo del trasferimento dell’Imu allo stato;

Misure specifiche per gli affitti a sostegno degli esercenti commerciali;

Istituzione di fondi da utilizzare per una politica fiscale locale a sostegno delle aziende e delle strutture turistiche;

Sostegno alle strutture educative per le rette di asili nido e scuole materne, con risorse che i comuni potranno destinare in base alla situazione sociale del territorio;

Prevedere fondi per preparare le scuole al rientro dei ragazzi all’asilo, alle elementari e alle medie. Occorrono in particolare risorse per gestire l’eventuale apertura delle scuole materne a giugno e luglio con orari allargati e distanze sociali;

Possibilità di azzerare la tosap/cosap per le attività commerciali;

Calmierare il costo dei buoni mensa scolastici;

Dotazioni per gli straordinari per la Polizia Locale e gli assistenti sociali.

Crediamo che tali proposte vadano nella direzione di offrire alle nostre comunità misure che possano contenere i disagi che l’emergenza, prima sanitaria e poi economia, ha generato.

Cogliamo infine l’occasione per chiederLe di sollecitare il sistema degli istituti di credito situati in Regione Lombardia per l’erogazione immediata della cassa integrazione ai lavoratori che ne hanno diritto, al fine di evitare ulteriori disagi alle famiglie in difficoltà.

Siamo fiduciosi del suo impegno nel rappresentare le nostre proposte.

I sindaci Gianmaria Bernasconi (Azzate), Luciano Puggioni (Bardello), Giovanni Corbo (Besnate), Riccardo Del Torchio (Besozzo), Giovanni Rasteghini (Bisuschio), Giampietro Bellardin (Brenta), Andrea Dall’Osto (Brunello), Matteo Sambo (Buguggiate), Marco Giudici (Caronno Pertusella), Mirella Cerini (Castellanza), Emilio Magni (Cazzago Brabbia), Marco Bortolussi (Crosio della Valle), Giuseppina Mandelli D’agostini (Cunardo), Franco Martino (Daverio), Corrado Nazario Moro (Dumenza), Angelo Bertagna (Galliate Lombardo), Paolo Trevisan (Gazzada Schianno), Samuel Lucchini (Gemonio), Marco Fazio (Germignaga), Vittorio Landoni (Gorla Minore), Paolino Fedre (Gornate Olona), Adriano Boscardin (Grantola), Marco Cavallin (Induno Olona), Melissa De Santis (Ispra), Massimo Mastormarino (Laveno Ponte Tresa), Ercole Ielmini (Laveno Mombello), Giovanni Parmigiani (Leggiuno), Nadia Rosa (Lonate Pozzolo), Fabio Passera (Maccagno con Pino e Veddasca), Irene Bellifemine (Mlanate), Bernardino Busti (Marchirolo), Franco Regioni (Monvalle), Giovanni Montano (Olgiate Olona), Francesco Cerutti (Ranco), Maurizio Zanuso (Saltrio), Stefano Bellaria (Somma Lombardo) Mauro Croci (Sumirago), Laura Bussolotti (Travedona Monate), Davide Galimberti (Varese), Cristiano Citterio (Vedano Olona), Maurizio Leorato (Vergiate)