Continua la riapertura degli uffici postali, ecco quali ripartono dal 14 maggio

Continua la progressiva riapertura degli uffici postali in provincia di Varese, dove sono presenti 175 uffici.

Dopo la rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di COVID del mese di marzo, Poste Italiane ha provveduto ad aumentare gradualmente le aperture degli uffici postali, fino ad arrivare quasi al completamento delle riaperture sia nella città di Varese che in provincia.

A partire da giovedì 14 maggio riprenderanno l’apertura su sei giorni settimanali gli uffici di: Arsago Seprio, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brenta, Busto Arsizio 5 in Via F. Meda 11, Cugliate Fabiasco, Cuvio, Gallarate 4 in Piazza Timavo 2, Ghirla, Grantola, Sacconago e Varese 5 in Via Dalmazia 63.

Gli uffici di Lonate Pozzolo in Piazza San Francesco 5, Somma Lombardo in Via Dolci 3 e Tradate in Piazza del Popolo 1 riapriranno il doppio turno e saranno a disposizione della clientela dalle 8:20 alle 19:05 con orario continuato (sabato dalle 8:20 alle 12:35).