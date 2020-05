Controlli tempestivi e tamponi al domicilio dei sospetti: le regole della fase 2

La riuscita della Fase 2 passerà da un’attenta analisi dei nuovi sospetti e dalle risposte tempestive circa l’eventuale positività al Covid con l’’indagine dei contatti avuti.

Regione Lombardia ha approvato una delibera che, di fatto, amplia la possibilità di effettuare i tamponi, concedendo anche ai medici di base e alle Unità speciali di continuità assistenziale i test a domicilio dei sospetti.

«Un’attenta sorveglianza dei cittadini sui luoghi di lavoro nella Fase2, tamponi su casi sospetti e monitoraggio dei contatti (contact tracing). Si basa su questi pilastri la ripartenza del motore della locomotiva lombarda – ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando la delibera appena approvata – Tutto questo, in una fase così delicata, passa inevitabilmente anche dal senso di responsabilità dei singoli cittadini che devono continuare a osservare il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, unica vera arma per evitare nuovi contagi».

Cosa cambia?

In questa fase si rende necessario incrementare la sensibilità del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive attraverso la collaborazione di più soggetti non solo appartenenti al servizio sanitario regionale. Nella necessità di intercettare rapidamente l’insorgenza di nuovi casi sono coinvolti i datori di lavoro con la collaborazione dei medici competenti, nei meccanismi che anticipano l’emergere della segnalazione. L’indagine parte con il rilevamento della temperatura e, nel caso di febbre sopra i 37,5 gradi, si dà immediatamente segnalazione al medico curante che avvia il lavoro di raccolta dei contatti.

Una volta individuato un aspetto Covid, il medico deve:

A. disporre l’isolamento del paziente e degli eventuali contatti famigliari/conviventi e, dei contatti lavorativi ove già noti;

B. acquisire i dati per realizzare la segnalazione e ogni informazione utili all’indagine epidemiologica, compresi i nominativi dei contatti famigliari/conviventi per cui ha disposto l’isolamento domiciliare (OBBLIGATORIO); ‐ collettività coinvolte (luoghi di lavoro, scuola, etc); ‐ altre informazioni utili e rilevanti per la gestione dei casi;

C. inviare la segnalazione del caso ad ATS;

D. richiedere l’effettuazione dei test diagnostici per la ricerca di RNA virale (il MMG/PLS/CA se a domicilio, medico ospedaliero se in PS/ricovero; medico di struttura sociosanitaria per i propri assistiti).

TEST DIAGNOSTICI TEMPESTIVI

Il test diagnostico deve essere effettuato tempestivamente a far tempo dalla segnalazione alla ATS; nell’attesa, il caso sospetto va comunque trattato come caso accertato compreso l’isolamento dei contatti stretti. L’esecuzione del tampone, su indicazione delle ATS, avviene da parte delle strutture erogatrici (ASST e strutture private accreditate), che strutturano in specifici ambulatori, preferibilmente in modalità drive‐through. In caso di necessità il tampone può essere effettuato anche al domicilio, su indicazione di ATS e da parte di erogatori sanitari o sociosanitari accreditati (per es: ADI prestazionale), USCA o dalle équipe territoriali delle ASST.

RISULTATI DEI TEST

Effettuato il tampone al caso sospetto, se la ricerca di RNA virale ha dato esito positivo: o si procede alla conferma dell’isolamento del caso, o si procede alla conferma dell’isolamento dei contatti stretti, attivando il monitoraggio clinico da parte del MMG/PLS al fine di rilevare l’insorgenza di sintomatologia.

Anche per i contatti stretti sarà possibile richiedere il tampone

 in presenza di sintomatologia è indicata l’effettuazione del test diagnostico per la ricerca di RNA virale,

 in assenza di sintomatologia verrà comunque effettuato il test prima della conclusione della sorveglianza; ‐ negativo: o si procede a comunicare ai contatti la fine dell’isolamento, o il soggetto, ora non più sospetto COVID‐19, è rinviato alla valutazione clinica da parte del curante.

Il criterio guida: “L’esecuzione del test diagnostico va riservata prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici, focalizzando l’identificazione dei contatti a rischio nelle 48 ore precedenti all’inizio della sintomatologia del caso positivo o clinicamente sospetto”.

LA REGIA DI ATS

in base alle caratteristiche del territorio e alla numerosità delle richieste può istituire:

1. Ambulatori dedicati da riservare in via prioritaria per i tamponi di controllo della guarigione

2.Tamponi in modalità drive‐through in via prioritaria per i tamponi diagnostici dei soggetti con sintomi lievi. Tale modalità può essere attivata prevedendo un’elevata esecuzione di tamponi/ al giorno (indicativamente 100 tamponi/die).

3. Tamponi a domicilio da riservare a pazienti con sintomatologia o che, per vari motivi, non possono muoversi dia casa tramite USCA o ADI‐COVID.

Le ATS ora hanno dieci giorni per creare percorsi e modalità di accesso e garantire così il controllo tempestivo del territorio, fondamentale per l’avvio della graduale ripresa di tutte le attività.

«Le nostre finalità, in questa fase molto molto delicata – sottolinea il presidente Attilio Fontana – sono quelle di intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti COVID-19 con il concorso dei diversi soggetti sanitari e insieme ai datori di lavoro. Così da intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l’individuazione dei contatti e la disposizione dell’isolamento all’occorrenza, riconoscere e controllare l’insorgenza di nuovi focolai di malattia monitorando, in tempo reale, l’andamento epidemico. E gestendo al meglio l’utilizzo delle risorse del sistema sanitario».