Coronavirus, De Corato: contributi per termoscanner

Regione Lombardia lavora alla fase 2 cercando di garantire la sicurezza attraverso l’attivazione sperimentale di nuclei di sicurezza urbana fra gli agenti di polizia locale. Lo fa sapere in una nota l’assessore regionale Riccardo De Corato.

PROGETTI PER I NUCLEI DI SICUREZZA URBANA – Si tratta di una

integrazione dell’accordo gia’ sottoscritto tra la Regione Lombardia e i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale dei Nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana.

DOTAZIONE ACQUISTABILE – A seguito dell’approvazione della delibera, i 6 Comuni capofila sottoscrittori dell’accordo finalizzato all’istituzione dei nuclei di sicurezza urbana, potranno quindi acquistare scanner termico, caschi termoscanner,

termometri infrarossi, termocamere. A questi si aggiungono le dotazioni gia’ acquistabili: biciclette elettriche, droni, radio portatili, dash cam (telecamera da cruscotto), body cam, defibrillatori, metal detector, fototrappole (utili per le discariche abusive).

RISORSE DISPONIBILI – La spesa complessiva gia’ stanziata per il triennio 2019 – 2021 e’ di circa 640.000 euro destinati all’impiego del personale di Polizia locale e per acquisto di materiali tecnici di consumo, l’altra per l’acquisto di strumentazione tecnica da utilizzare negli interventi di sicurezza urbana ed ambientale.

DE CORATO: STRUMENTAZIONI MOLTO UTILI PER POLIZIE LOCALI – “Come Regione Lombardia – ha detto l’assessore De Corato – riteniamo molto utile dotare le Polizie locali delle amministrazioni che hanno avviato i Nuclei di tutela urbana ed ambientale, di strumentazione particolare per l’emergenza coronavirus: scanner termico, caschi termoscanner, termometri infrarossi e termocamere. Un altro segnale di estrema attenzione verso chi, quotidianamente, e’ in prima linea anche in questo periodo particolare”