Coronavirus, la situazione: otto contagiati e sei ancora ricoverati

L’amministrazione comunale di Gazzada Schianno ha diffuso un aggiornamento sui casi di contagio da Covid 19 in paese. La situazione aggiornata e corretta dei casi è la seguente: diagnosi di infezione da Covid-19 8; 6 ancora ricoverati. Guariti uno, persone in isolamento domiciliare 11. L’unico decesso riguarda una persona morta giorni fa in una RSA per una grave patologia polmonare, non sottoposta a tampone ma che dovrebbe essere ascrivibile a coronavirus. .

“Siamo nella cosiddetta Fase 2 delle procedure di gestione dell’epidemia sanitaria da nuovo coronavirus – si legge nel comunicato- . Tutte le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché le raccomandazioni preventive diffuse da Protezione Civile Nazionale e Istituto Superiore di Sanità sono in attuazione ed è tuttora operativo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale)”. (nella foto la distribuzione delle mascherine agli abitanti di Gazzada Schianno da parte dell’amministrazione comunale e Protezione Civile)