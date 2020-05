Festa in un bar di Cassano Magnago, denunciato e sanzionato il proprietario

Festa di compleanno in un bar interrotta dai Carabinieri di Cassano Magnago, a poche ore dall’inizio della fase 2. La voglia di festeggiare di 8 persone, più il proprietario del locale, si è scontrata con una pattuglia dell’Arma che ha sanzionato il titolare per inosservanza delle norme di contenimento epidemiologico del coronavirus. Gli avventori, infatti, erano intenti a festeggiare senza alcuna precauzione, senza distanza di sicurezza ne mascherine o altri dispositivi di protezione.

Nel weekend, infatti, la Compagnia di Busto Arsizio ha svolto un servizio coordinato disposto dal comando provinciale di Varese, nel corso del quale è stato denunciato un 45enne di Olgiate Olona per guida in stato di ebbrezza, a causa di un aperitivo troppo “rinforzato” e segnalati al Prefetto tre giovani per possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Tutti i soggetti, compresi gli 8 avventori partecipanti alla festa al bar, sono stati sanzionati in quanto inottemperanti ai provvedimenti di contrasto alla contaminazione da covid-19. Oltre cento le persone controllate.