Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Segreto? Ecco qualche anticipazione

Il Segreto è una soap opera spagnola molto amata e seguita in Italia. Viene trasmessa dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16.10 su Canale 5. In questo articolo ti sveleremo tutti i dettagli delle anticipazioni della soap Il Segreto che arriveranno nelle prossime puntate. Cominciamo con lo svelarvi che tra Rosa, Marta e il fratello minore dei De Los Vesos il triangolo si fa sempre più stringente mentre Adolfo sembra trovarsi in una situazione di sempre maggiore sofferenza.

Riflettori puntati su Marta e Adolfo

Le anticipazioni Il Segreto cominciano subito con Marta che, consapevole di dover allontanare in qualche modo da sé Adolfo, inizia a farsi disprezzare fino a maturare un’idea. Difatti conduce il De Los Visos nel posto in cui sono soliti incontrarsi e si fa beccare mentre bacia Ramon. Tuttavia la sorella maggiore delle Solozabal spiegherà a Ramon cosa si cela dietro quel bacio. Nonostante l’inganno e il bacio, quindi, Ramon non sembra essere infastidito: al contrario l’idea di esser stato usato per allontanare Adolfo sembra divertirlo.

Isabel e Ignacio: le industrie Solozabal e il banchetto

Nel frattempo Isabel rifiuta molto sdegnata la proposta di acquisto offerta da parte delle Industrie Solozabal. Ramon si comporta per infastidire Isabel e Ignacio con delle frasi infelici che disturberanno non poco la marchesa. Contemporaneamente Don Ignacio chiede a Manuela di organizzargli in banchetto per i suoi dipendenti mentre Dolores rivela a Encarnación di aver scoperto una relazione tra Alicia e Matias. A quel punto la cuoca affronta la figlia e, arrabbiata, la schiaffeggia.

Anticipazioni Il Segreto: Adolfo soffre per Marta

A questo punto Adolfo è in un bagno di dolore per aver scoperto il tradimento di Marta che non riesce ad accettare. Inizia ad affogare i dispiaceri nel gioco e nell’alcol e al culmine della disperazione si dirige alla Villa con l’intento di dichiarare a Marta i suoi veri sentimenti. L’incontro fra Adolfo De Los Visos è Marta è molto commuovente e intimo ma viene origliato da Rosa. Per questo le due sorelle si troveranno ad avere una forte discussione.

Come va a finire la settimana de Il Segreto?

Stando alle anticipazioni di Il Segreto a questo punto Francisca, nascosta nel padiglione di La Habana, decide di scappare e questo metterà in allarme la domestica Antonita. Nel frattempo Ignacio è in procinto di trasferirsi a Bilbao e organizza una festa per dare l’addio ai suoi dipendenti. Rosa, approfittando dei festeggiamenti in corso, decide di fuggire verso la volta di La Habana per raggiungere il sofferente Adolfo e sedurlo. Come andrà a finire tra Adolfo e Rosa? Non ti resta che seguire con attenzione le prossime puntate de Il Segreto e scoprirlo insieme a noi!