Covid-19, nel Varesotto 10 casi e 5 morti in più

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di giovedì 21 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 10 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Numeri che portano il totale a 3.423. I morti sono arrivati a 499, sono 5 in più di ieri. (Nella foto di M. Santimone lo schermo di un operatore nella centrale delle chiamate di soccorso Areu)

In provincia di Varese nuovi contagi sono avvenuti segnati nei comuni di Busto Arsizio e Malnate (+2) e Saronno, Gallarate, Somma Lombardo, Cardano al Campo, Luino e Gerenzano (+1).

La Lombardia conta 316 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 14.702 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 86.091. Le persone attualmente positivi sono 26.715, sono 44 in più nelle ultime 24 ore.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 226 (5 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano i ricoverati non in terapia intensiva che sono 4.119 (-162). I morti in tutta la Regione sono diventati 15.727, sono 65 persone in più dai ieri.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 361 +2

Varese 298 +0

Saronno 228 +1

Gallarate 227 +1

Laveno-Mombello 162 +0

Malnate 137 +2

Cocquio-Trevisago 119 +0

Tradate 112 +0

Caronno Pertusella 87 +0

Somma Lombardo 85 +1

Gorla Minore 81 +0

Viggiu’ 74 +0

Castellanza 72 +0

Gavirate 62 +0

Lonate Pozzolo 57 +0

Cassano Magnago 56 +0

Vergiate 54 +0

Cardano Al Campo 41 +1

Olgiate Olona 39 +0

Origgio 35 +0

Ferno 31 +0

Samarate 31 +0

Cislago 30 +0

Fagnano Olona 30 +0

Luino 30 +1

Gerenzano 28 +1

Arcisate 27 +0

Comerio 25 +0

Besano 21 +0

Besozzo 20 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12681 +48

Brescia 14326 +77

Como 3678 +18

Cremona 6365 +15

Lecco 2700 +9

Lodi 3387 +7

Monza Brianza 5396 +8

Milano 22455 +83

Mantova 3308 +8

Pavia 5105 +23

Sondrio 1404 +21

Varese 3423 +10

Altro/in fase di verifica 1874