Covid-19, nel Varesotto i nuovi contagi sono nove in otto comuni

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di martedì 19 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 9 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Numeri che portano il totale a 3401. Si registrano 7 nuovi decessi, il numero dei morti è così salito a 488. (Foto Picquadio)

I numeri comunicati oggi fotografano una crescita in pochi comuni: Gallarate (+2) e Busto Arsizio, Varese, Saronno, Olgiate Olona, Cardano al Campo, Fagnano Olona, Uboldo che segnano un +1.

La Lombardia conta 462 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 14.918 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 85.481.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 244 (8 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano i ricoverati non in terapia intensiva che sono 4.426 (-56). I morti in tutta la Regione sono diventati 15.597, sono 54 persone in più dai ieri.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 358 +1

Varese 298 +1

Saronno 227 +1

Gallarate 226 +2

Laveno-Mombello 161 +0

Malnate 130 +0

Cocquio-Trevisago 119 +0

Tradate 112 +0

Caronno Pertusella 87 +0

Somma Lombardo 84 +0

Gorla Minore 81 +0

Viggiu’ 74 +0

Castellanza 72 +0

Gavirate 62 +0

Lonate Pozzolo 57 +0

Cassano Magnago 56 +0

Vergiate 54 +0

Olgiate Olona 39 +1

Cardano Al Campo 39 +1

Origgio 35 +0

Samarate 31 +0

Ferno 30 +0

Fagnano Olona 30 +1

Cislago 30 +0

Luino 29 +0

Gerenzano 27 +0

Arcisate 27 +0

Comerio 25 +0

Besano 21 +0

Venegono Superiore 20 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12607 +144

Brescia 14199 +41

Como 3646 +13

Cremona 6335 +12

Lecco 2687 +39

Lodi 3369 +16

Monza Brianza 5338 +42

Milano 22324 +102

Mantova 3294 +3

Pavia 5047 +25

Sondrio 1378 +9

Varese 3401 +9

Altro/in fase di verifica 1856