Denunciate quattro donne: rubate borse, orologi e profumi per 100 mila euro

Hanno tra i 27 e i 36 anni, vivono tra Busto Arsizio, Cairate e Gallarate e nascondevano merce rubata per un valore di 100 mila euro. Per questo motivo i militari della Stazione Carabinieri di Canelli (Asti) hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di ricettazione quattro donne italiane di etnia rom già arrestate nel novembre 2019 poiché resesi responsabili di svariati furti in abitazione commessi nell’astigiano nel mese di ottobre 2019. La notizia è riportata dal quotidiano on line www.ATNews.it.

Le quattro donne avevano scelto il Piemonte quale territorio da depredare durante le loro trasferte. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono state trovate in possesso di numerosi accessori di moda di lusso: tra borse, occhiali, orologi e profumi, una refurtiva del valore complessivo di circa 100.000 euro.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria condotti nel corso di questi mesi, volti ad accertare la provenienza della merce recuperata, consentivano ai Carabinieri di risalire alla commissione di 7 diversi furti, avvenuti nelle province di Torino, Cuneo, Asti ed Alessandria. Alcuni degli oggetti sequestrati, per un valore di circa 20.000 euro, sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari e riconsegnati.

I Carabinieri di Canelli sono tuttora impegnati a ricostruire i movimenti delle quattro donne al fine di poter risalire all’esatta provenienza degli oggetti non ancora restituiti.