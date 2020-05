Distese di tavolini all’aperto senza tasse, Antonelli annuncia la fase 3 di ristoranti e bar

«Le vie di Busto Arsizio si riempiranno di tavolini perchè se qualcosa abbiamo capito di questo virus è che all’aperto il rischio di contagio è minore». È questa una delle poche certezze che il sindaco Emanuele Antonelli tratteggia per il futuro di ristoratori e baristi dal momento in cui potranno riaprire le loro attività. Una data che sembra avvicinarsi, si parla della possibile ripartenza a partire dal 18 maggio su base regionale quindi anche la Lombardia potrebbe decidere di riaprire già lunedì prossimo.

Il sindaco, intervenuto a Radio Bustolive, ha spiegato il provvedimento votato in consiglio comunale sabato mattina con il quale ha previsto l’annullamento della tassa occupazione suolo pubblico (Tosap).

Tale fondo servirà per la totale esenzione dalla tassa di occupazione del suolo, fino al 31 dicembre 2020, per le attività di somministrazione di cibo e bevande (e mercatali) che, a fronte del mantenimento delle distanze, avranno la necessità di aumentare i coperti all’esterno, e per rifondere le attività di somministrazione di cibo e bevande che hanno già effettuato il pagamento per i dehors, ma non hanno potuto usufruirne nel periodo della quarantena, a partire dal 1° marzo 2020.

Oltre alla Tosap il sindaco ha anche annunciato che per quanto riguarda Tari e Tasi è prevista, per le utenze non domestiche e tutte le attività economiche ( p.iva, commerciati, artigiani ed industriali), un’esenzione per un periodo equivalente a 5 mesi.

Durante la trasmissione il primo cittadino ha anche parlato di scuola, annunciando un incontro a breve coi dirigenti: «Ho già convocato una videoconferenza con i dirigenti delle scuole per giovedì mattina, un primo appuntamento per iniziare a programmare le attività necessarie ad assicurare una ripartenza sicura a settembre».