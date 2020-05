Distretto Turistico dei Laghi, attiva la nuova piattaforma per il turismo

In seguito alle istanze emerse durante l’incontro avvenuto in modalità telematica lo scorso 20 aprile – promosso dal Comune di Verbania alla presenza di ENIT, VisitPiemonte, Distretto Turistico dei Laghi, Università del Piemonte Orientale, Ars.Uni.Vco e di 50 operatori e rappresentanti di enti e categorie produttive – il Distretto Turistico dei Laghi informa che lo scorso lunedì 4 maggio è stata lanciata e ha preso il via attraverso il primo incontro la nuova piattaforma per il turismo sul territorio di competenza del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, al fine di allestire iniziative condivise per affrontare gli impatti del COVID-19 e della conseguente crisi sul comparto turistico e sul suo indotto. Una piattaforma che, incontro dopo incontro, ha l’obiettivo di scaturire una linea guida condivisa su come impiegare i fondi che la Regione metterà a disposizione per affrontare con un’adeguata strategia la promozione di ripartenza del nostro territorio.

Durante l’incontro sono state ancor più rimarcate le richieste di sostegno economico per operatori e dipendenti, della conoscenza –nel breve termine -dei protocolli condivisi (con gli operatori, le ASL e approvati dalle società di assicurazione) che saranno attuati per aiutare la ripartenza in particolare delle strutture ricettive, degli organizzatori di eventi e dei responsabili della mobilità.

Un focus dettagliato è stato anche dedicato a coloro che sono già autorizzati–o lo saranno presto –a ripartire: parchi, giardini, isole, musei solo per citarne alcuni, che necessitano un supporto alla promozione delle riaperture per incentivare il turismo domestico e di prossimità. Infine si è parlato della ridefinizione dell’offerta turistica per favorire il turismo outdoor e catturare l’attenzione del turismo italiano che, per la nostra area, al momento non rappresenta la maggior parte dell’utenza(il turismo straniero nel territorio del DTLrappresenta ad oggi il 76% dell’incoming).

Tra i tanti e illustri interventi dello scorso 20 aprile quello di Maria Elena Rossi (Direttore Marketing e Promozione Enit) che si è focalizzata sul brand “Italia”, il suo posizionamento e il forte desiderio del viaggio in Italia promettendo interventi “correttivi”a contrasto delle notizie “negative” diffuse e una campagna di posizionamento coordinata con le Regioni con un nuovo rilancio tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

“Come già dichiarato –commenta Oreste Pastore, Presidente del Distretto Turistico dei Laghi- il prezioso intervento dell’Università del Piemonte Orientale fornirà il proprio supporto in termini di analisi dello scenario e di coordinamento”.