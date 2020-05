Nuovi spazi per la movida: ma scatta il divieto d’asporto dell’alcol

Il Comune di Varese ha firmato le ordinanze per regolare la movida varesina nel rispetto delle norme anti contagio: niente chiusura alle 22, ma divieto di vendita da asporto di alcool a partire dalle 19, controlli serrati, anche privati e – a sorpresa – pedonalizzazione, nelle sere dei weekend, di piazza Beccaria e via Vetera.

Tre misure che accolgono proposte provenienti da praticamente tutti i gruppi di esercenti che sono stati al tavolo: sia dal documento unitario sottoscritto dalle principali associazioni di categoria, sia da quello dei “baristi della movida”. Gli incontri hanno visto seduti al tavolo l’amministrazione, le forze dell’ordine e i proprietari di bar e ristoranti: l’ultimo è avvenuto oggi alle 14.

LE NORME DELLA MOVIDA

Da questo weekend, e per tre fine settimane, sarà vietata la vendita d’asporto degli alcolici di qualsiasi gradazione a partire dalle 19 e fino alle 6 del mattino. Sarà possibile consumare alcolici solo seduti ai tavoli o in piedi esclusivamente nelle aree di pertinenza e di proprietà delle attività commerciali. Questa regola varrà anche nei festivi e prefestivi: dunque nel prossimo, lungo weekend di ponte le regole saranno applicate anche nelle sere di lunedì 1 e martedì 2 giugno.

Durante le serate dei prossimi tre weekend sarà inoltre potenziata la sorveglianza delle forze dell’ordine che vigileranno sul rispetto delle misure in vigore: divieto di vendita d’asporto di alcolici dalle ore 19, distanziamento di almeno un metro tra le persone, divieto di assembramenti e obbligo dell’utilizzo delle mascherine.

«Abbiamo deciso di non anticipare la chiusura dei locali ma saremo inflessibili nel controllare il rispetto delle misure adottate a tutti i livelli istituzionali – Ha spiegato il vicesindaco Daniele Zanzi – Le ordinanze firmate oggi sono la sintesi di un confronto positivo con le attività commerciali, non limitano l’attività lavorativa e nemmeno la possibilità di svagarsi per i tanti frequentatori del centro che rispetteranno le regole. Sperimenteremo queste misure per tre settimane augurandoci che tutti usino senso di responsabilità per evitare che si debba cambiare rotta e adottare regole più restrittive».

Nell’ultimo incontro è stata valutata e accettata anche la proposta dei gestori di utilizzare personale che si occupa di sicurezza per assicurare il rispetto delle norme di distanziamento: «Se le forze dell’ordine sono pronte a intervenire su fatti criminosi, è corretto che della safety si occupino persone a carico delle aziende private – ha sottolineato Daniele Zanzi – poichè questa fase non è semplice, chiediamo solo che siano professionisti iscritti negli albi della questura, e non semplici buttafuori».

L’ordinanza firmata dal Sindaco contiene però anche una novità non emersa prima ai tavoli: l’amministrazione ha infatti deciso di chiudere al traffico per i prossimi tre weekend, dalle ore 20 all’una di notte, piazza Beccaria e via Vetera. La pedonalizzazione di queste aree ha come obiettivo quello di dare più spazio alle persone di muoversi e distanziarsi tra loro.

«Oltre alle nuove norme per la sicurezza – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – abbiamo deciso anche di allargare la zona pedonale del centro. Questa misura sarà un vero e proprio test per far partire un progetto complessivo, in sinergia con i commercianti, che avrà come obiettivo la riqualificazione complessiva delle vie del centro anche con nuovo arredo urbano».

Le norme avranno valore da domani fino al 15 giugno, per tutti i weekend e i giorni festivi e prefestivi.