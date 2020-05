Domani riaprirà il mercato di Somma, tra controlli e distanziamento sociale

Giovedì 7 maggio riaprirà il mercato cittadino di Somma Lombardo, «naturalmente con le precauzioni necessarie», spiega il sindaco Stefano Bellaria.

I percorsi di ingresso e di uscita saranno ben preposti; delle persone preposte controlleranno gli ingressi all’area. I banchi alimentari – spiega Bellaria – saranno ben distanziati tra di loro «in modo da non creare assembramenti».

«Mi raccomando, collaboriamo con loro per fare in modo che sia una giornata tranquilla, in cui si possa tornare ad accedere al nostro mercato in modo regolato, tranquillo e responsabile».

Questa sera, mercoledì 6 maggio, ci sarà una santificazione preventiva dell’area mercato.