Due addii in casa Futura Volley. Cialfi delusa: “Ha deciso il club”

Tempo di divorzi non proprio semplici in casa Futura Volley Giovani: la società di pallavolo bustocca che milita in Serie A2 femminile ha annunciato la mancata conferma di due giocatrici che avevano fatto parte del progetto biancorosso fin dall’inizio della scalata che ha portato il club nei piani alti della seconda serie nazionale.

Dall’anno prossimo sia Caterina Cialfi sia Valentina Danielli giocheranno altrove, e a stupire (i tifosi e… lei stessa) è soprattutto l’addio alla 24enne palleggiatrice milanese, titolare fissa nel proprio ruolo nella squadra che ha saputo centrare l’accesso alla pool promozione, prima dello stop per il coronavirus.

Se la società usa toni morbidi per spiegare la separazione, conditi dai consueti auguri per il prosieguo della carriera, lo stesso non si può dire della giocatrice che sul proprio profilo Facebook non ha nascosto la delusione per il mancato rinnovo. Che invece, stando alle sue parole, a voce era arrivato in più di una occasione.

«Non è stata una decisione consensuale – spiega la ex “Farfalla” – È stata una libera scelta del Tecnico, avallata dalla Società che mio malgrado ho dovuto accettare. La mia disponibilità (…) non è cambiata rispetto a quanto avevamo concordato un mese fa circa. Ero stata più volte verbalmente confermata e mi faceva piacere continuare nel percorso intrapreso tre anni fa. Negli ultimi tre anni il mio impegno e la mia disponibilità sono stati sempre concordati con Tecnico e Società. Anche quest’anno sarebbe stato così, poi però qualcosa è cambiato». Poco sotto, Cialfi conclude: «Mi è stato chiesto di cambiar strada, con dispiacere, lo accetto. Non so ancora quale percorso mi riserverà il destino ma proprio perché, come dicevo prima, la vita è imprevedibile, lo percorrerò con entusiasmo».

Cialfi e Danielli sono state tra le protagoniste dell’ascesa delle “Cocche” con due promozioni all’attivo (dalla B2 alla A2) e con due Coppe Italia di Categoria (B2 e B1): proprio in occasione della seconda “coccarda” consecutiva, Cialfi aveva anche vinto il titolo di miglior giocatrice della Final Four (2019). Danielli, impegnata nel ruolo di libero, quest’anno ha giocato meno per via della presenza in rosa di Garzonio ma ha ugualmente dato il proprio contributo.