Due milioni per progetti di ricerca e sviluppo con ricadute sul sistema economico lombardo

La regione Lombardia ha stanziato due milioni di euro per progetti di ricerca e sviluppo con ricadute sul sistema economico lombardo. Lo prevede l’accordo tra lo stesso ente regionale e 4 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici lombardi: Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (MI), Policlinico San Matteo (PV), Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Besta, entrambi di Milano.

L’accordo è stato sottoscritto a Palazzo Lombardia dal governatore Attilio Fontana, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e i presidenti dei quattro Ircss: Andrea Gambini (Istituto Neurologico Carlo Besta), Marco Giachetti (Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico), Marco Luigi Votta (Istituto Nazionale dei Tumori), Alessandro Venturi (Policlinico San Matteo, Pavia).

L’obiettivo dell’accordo è aumentare la capacità di trasferimento tecnologico degli Irccs con conseguenti ricadute positive per l’innovazione delle imprese lombarde e per la loro crescita competitiva. Gli Irccs mettono a disposizione le competenze tecnico scientifiche, la conoscenza, l’esperienza, la professionalità, le risorse umane, strumentali e culturali per la realizzazione dei progetti, attingendo a uno straordinario patrimonio di competenze e di capacità di fare e sviluppare ricerca, come dimostrato anche in questo periodo di emergenza e nel contrasto all’epidemia (la terapia del plasma sperimentata al San Matteo, la Banca dati di campioni biologici del Policlinico).

Diventa così operativo l’accordo di collaborazione quadro approvato dalla Giunta il 16 dicembre 2019. Regione Lombardia investe 2 milioni di euro a valere sul POR FESR 2014-2020. Il processo di definizione del POR FESR 2014-2020 si colloca all’interno di un quadro complessivo che fa riferimento alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e nel rispetto dei vincoli di concentrazione tematica definiti dal Regolamento (UE) n. 1301/2013. Le risorse a disposizione di Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 ammontano a 970,4 milioni di euro, di cui 485,2 stanziati dall’UE.

«Quella che nasce oggi – ha spiegato il presidente di Regione Lombardia Fontana – è una alleanza in cui il pubblico diventa perno di un meccanismo che attrae anche risorse e competenze private, con un coinvolgimento di primo piano del sistema economico e imprenditoriale. La collaborazione tra Regione Lombardia e IRCSS è infatti orientata prioritariamente al sostegno di progetti complessi di ricerca industriale che abbiano ricadute e impatto sull’ecosistema dell’innovazione lombardo, incluso il sistema imprenditoriale».