Enerxenia, una telefonata per attivare la domiciliazione bancaria

Ai clienti Enerxenia da oggi basta una telefonata per attivare la domiciliazione bancaria della bolletta della luce e del gas.

Acel Energie (presente col marchio Enerxenia sui territori di Monza, Como, Varese, Venezia) ha infatti adottato una misura specifica per andare incontro alle persone che non possono uscire di casa o hanno difficoltà a raggiungere gli sportelli bancari e vogliono ricorrere ad una formula che semplifica il pagamento delle bollette.

L’innovazione fa parte di “Acel. Energie per il territorio” il piano con cui la società del gruppo Acsm Agam accompagna la fase dell’emergenza legata al covid-19 adottando iniziative concrete per la tutela della salute, la protezione economica di imprese e famiglie, la continuità di servizio, la vicinanza al cliente.

Sottolinea l’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone: “La domiciliazione bancaria evita che sia il cliente a dover uscire di casa per recarsi in banca periodicamente per pagare la bolletta della luce e del gas, sollevandolo dalla preoccupazione in merito alle scadenze e ad eventuali ritardi”.

Il numero verde da chiamare è 800.742.999 (da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, sabato dalle 9 alle ore 13).

La domiciliazione bancaria rientra nei processi di digitalizzazione cui l’azienda aveva già impresso forte impulso prima dell’emergenza Coronavirus, in linea con le crescenti aspettative in tema di ambiente, che diventano ancora più importanti nel momento in cui la pandemia ha modificato, e per un lungo periodo, le abitudini quotidiane.

“È un’attenzione mirata che abbiamo voluto riservare alle persone più colpite da questa crisi sanitaria. – rimarca Perrone – Mi riferisco in particolare alle persone più anziane, costrette a casa o comunque limitate negli spostamenti dal rischio di contagio, e magari meno avvezze alle modalità digitali”.

La domiciliazione bancaria può dunque essere attivata con le seguenti modalità:

 tramite internet: comunicaconnoi.miaenergia.eu

 tramite lo sportello online: areaclienti.miaenergia.eu

 mediante l’App miAenergia scaricabile da App Store (per iOS) e Google Play (per Android)

 e da oggi anche chiamando il numero verde: 800.742.999