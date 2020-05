Facebook lancia la faccina dell’abbraccio, ecco come averla

Facebook ha lanciato la faccina dell’abbraccio. “Care” è stata creata appositamente per questo periodo per aiutare gli utenti a manifestare il particolare stato d’animo che stiamo vivendo e per mandare un messaggio “Uniti ma distanti”. Si tratta di una reaction nuova e temporanea che affiancherà quelle già presenti. Al momento non è disponibile su tutti gli account ma averla è facile: il consiglio è quello di andare sul proprio App Store o Play Store e aggiornare l’applicazione Facebook. Una volta aggiornata sarà più facile che appaia senza aspettare l’attivazione in automatico.

Per alcuni sistemi e dispositivi, invece, non è stato necessario alcun aggiornamento. Per inserire l’abbraccio ai post basta schiacciare il tasto like sotto un post per alcuni secondi. La reaction Abbraccio è già disponibile da qualche giorno per gli utenti che accedono a Facebook da dispositivi mobili iOS, mentre arriverà per chi lo usa da desktop e Android nel corso della prima settimana di maggio.