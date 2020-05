Fiamme in un’abitazione, una persona intossicata, morti animali domestici

Un incendio ha coinvolto il primo piano di un’abitazione mercoledì mattina a attorno alle 10 a Caravate in via Mazzini (immagine di repertorio).

Nel rogo partito secondo quelle che possono ricondursi come prime ipotesi da un elettrodomestico, è rimasta intossicata una donna, soccorsa con ossigeno da un’ambulanza intervenuta: non è ricoverata e le condizioni non sono gravi.

Nell’incendio sono stati salvati alcuni animali domestici mentre altri all’interno dell’abitazione sono bruciati vivi: si tratta di un gatto e alcuni criceti.

Il sindaco Nicola Tardugno si è precipitato sul posto assieme ai soccorritori.

I vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, dichiarata inagibile solo per pochi giorni al dine di consentire l’uscita dei fumi dall’immobile. Agibile il piano terreno dello stabile.