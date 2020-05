Fontana: “Le riaperture? Solo dopo un’analisi delle garanzie sanitarie”

Quali attività potranno riaprire in Lombardia da lunedì 18 maggio ancora non si sa e tutto dipenderà da «un’analisi attenta della situazione e di quelle che sono le garanzie sanitarie».

Sono queste le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, riportate dall’agenzia Ansa. Secondo Fontana la fase che si apre da lunedì dovrà essere basata su «un equilibrio tra due necessità». E così da un lato «noi faremo un ampliamento delle aperture nel caso in cui ci sia la certezza della garanzia sanitaria» ma dall’altro bisognerà tenere conto «della situazione economica e dobbiamo trovare un equilibrio tra le due necessità».

Per i tempi della decisione Fontana non si sbilancia. «Una risposta la potrò dare soltanto dopo aver letto le linee guida dell’Inail e aver letto il provvedimento governativo e dopo aver fatto un giro di consultazioni. Questa mattina ho incontrato il tavolo per la competitività e oggi pomeriggio un incontro con i sindaci di capoluogo di provincia per ascoltare il loro parere. Domani mattina avremo un confronto con il comitato tecnico-scientifico. Dopo si potranno prendere delle decisioni definitive».

Una posizione ulteriormente confermata in una nota arrivata in serata dalla Regione proprio dopo l’incontro con i sindaci. «I sindaci hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che, a oggi, non ci siano ancora linee guida definitive ne’ da parte del Governo ne’ dell’Inail -ha dichiarato Fontana-. Abbiamo ascoltato valutazioni, istanze e preoccupazioni per prepararci al provvedimento che dovremo assumere in vista del 18 maggio. Domani mattina ci saranno incontri prima con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, che ci darà valutazioni sanitarie circa le proposte che sono emerse oggi, e poi con il Governo che chiarirà quali riaperture intenderà effettuare lunedì prossimo e quali saranno le ulteriori azioni connesse alle linee guida che, in parte, ancora oggi, non sono state emanate».