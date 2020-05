Foreste, incendi e futuro del pianeta: i Verdi ne parlano in una serata su facebook

Sono ancora sotto gli occhi di tutti i recenti, gravissimi incendi in Amazzonia e in Siberia, così come quelli in Tailandia, molti dei quali appiccati per ottenere maggiori aree di produzione per monoculture e per l’allevamento del bestiame.

Nei confronti dei Governi che si sono resi a volte responsabili di questi fenomeni (o colpevolmente passivi) si è scagliata la comunità internazionale, inclusa la Commissione Europea, condannando questi atti che hanno un impatto grave sulla popolazione di tutto il pianeta.

L’importanza ed il ruolo delle foreste è indiscusso. La loro capacità di convertire anidride carbonica in ossigeno grazie alla fotosintesi non ha eguali, ed è uno dei maggiori interventi di tipo naturale che possiamo avere a disposizione per combattere l’eccesso di CO2 – uno dei più importanti gas serra. Perciò, più aumenta la deforestazione, meno capacità di conversione di anidride carbonica sarà possibile.

E’ per questo che i Verdi della Città di Varese hanno voluto riunire in una serata tematica tre interventi importanti, per capire quali sono le mosse che a livello nazionale e comunitario si possono ipotizzare ( con Giacomo Grassi, del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea), per parlare anche delle ferite del nostro territorio, vittima di un grave incendio nel 2017 (con Alessandro Nicoloso, consulente forestale di molte Comunità Montane) e delle aspettative delle nuove generazioni a cui dobbiamo consegnare un pianeta nelle migliori condizioni possibili (con Marco Bellante, di “Friday for future”).

La serata potrà essere seguita su Facebook, sulla pagina dei Verdi Città di Varese, a partire dalle 18:30.

Grazie