La comunità don Gnocchi si organizza: funerali a san Carlo e Giubiano

Per rispettare le disposizioni sanitarie in atto e consentire la celebrazione dei funerali, la Comunità Pastorale don Carlo Gnocchi ha adottato una serie di accorgimenti nelle chiese di S. Carlo a Bizzozero e di S. Ambrogio a Giubiano, che sono dunque le uniche due presso le quali saranno per il momento celebrati i funerali all’interno della Comunità.

A segnalarlo un articolo di Bizzozero.net.

Le foto invece sono della pagina della comunità pastorale beato Don Carlo Gnocchi e mostrano quali indicazioni sono state posizionate nelle chiese utilizzabili per quelle funzioni.

La scelta delle chiese è stata di tipo pratico-logistico: «Nelle parrocchie di san Carlo e Giubiano c’è la presenza di un sacrestano, che può assicurare il controllo degli adempimenti necessari – spiega il parroco don Marco Casale – E’ infatti prevista una igienizzazione di tutti i locali – pavimenti, panche e sedie – sia prima del funerale, sia dopo. Nelle altre parrocchie avremmo maggiori difficoltà a gestire il tutto attraverso i volontari».