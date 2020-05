Furti in serie in diversi negozi della Valcuvia, denunciata una donna di 65 anni.

I carabinieri della stazione di Cuvio, venerdì scorso (8 maggio), hanno eseguito un decreto di perquisizione presso l’abitazione di una donna di 65 anni residente in Valcuvia e ritenuta l’autrice di numerosi furti commessi presso alcuni negozi.

Infatti i sospetti dei militari si sono concentrati nei confronti della donna che era stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza posizionate all’interno degli esercizi commerciali mentre, in varie occasioni, occultava dentro la propria borsa la merce che, di volta in volta, riusciva a sottrarre dagli scaffali in esposizione.

Dalla perquisizione fatta nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato numerosa refurtiva appartenente a diversi negozi per lo più costituita da oggettistica, portachiavi, articoli da regalo, accessori per la casa ecc. molta parte della quale non era ancora stata denunciata dai titolari.

Tutta la merce è stata quindi recuperata e posta sotto sequestro per essere restituita ai rispettivi negozianti, mentre da donna è stata denunciata per furto continuato e ricettazione.