Galimberti: “Domani si riapre ma la Regione non ci ha ancora detto cosa fare”

Domani una parte importante delle attività commerciali dovrebbe ripartire sebbene non siano ancora note con certezza le regole. Così a Varese si corre ai ripari, immaginando una riapertura più soft.

«Purtroppo –spiega il sindaco Davide Galimberti- mentre in altre Regioni sono già note da giorni le regole di massima per mettere in sicurezza le attività e i servizi, così non è per la Lombardia che ancora oggi non dispone di una ordinanza regionale in attesa del dpcm. E anche nel caso arrivasse nel corso del pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, sarebbe troppo tardi per molti operatori economici e per le istituzioni locali riuscire a organizzarsi».

Quindi «a tutela della salute dei cittadini (in una condizione sanitaria ancora complessa), abbiamo concordato di aprire domani al mercato cittadino esclusivamente gli spazi degli alimentaristi e di aspettare invece che tutti gli altri possano sapere per tempo le regole dettate dalla Regione Lombardia, in modo da organizzarsi in sicurezza nei prossimi giorni. Per le stesse ragioni di assenza di misure indicate per tempo, rimarranno chiusi anche i musei e la biblioteca. Speriamo che le regole arrivino almeno oggi in modo da potersi organizzare e nel corso della settimana far ripartire quello che domani non potrà farlo».