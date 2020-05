Gavirate Calcio avanti tutta: “La crisi diventi un’opportunità”

In attesa di misurare l’impatto della crisi sanitaria sul mondo dello sport minore (ma anche di quello professionistico…), ci sono alcune società che stanno provando a pianificare il proprio futuro, facendo leva sulle certezze e cercando di limitare i problemi. Un esempio è il Gavirate Calcio, storica società della provincia che negli ultimi cinque anni ha seguito un piano di investimenti e rafforzamenti a lungo termine che ha dato frutti importanti non solo nel numero di tesserati che da 60 è arrivato a sfiorare quota 400.

Il club rossoblu si avvicina al proprio Centenario – compirà il secolo proprio nel 2021 – e sta vivendo la crisi da coronavirus con lo spirito di chi vuole trovare opportunità positive anche in un momento difficile. «Siamo tutti nella stessa tempesta, ma non tutti sulla stessa barca – spiega il presidente Massimo Foghinazzi, al timone (restiamo in tema marinaro) da un lustro – Chi ha investito, pianificato e lavorato bene in passato è su uno scafo solido, chi invece ha vissuto alla giornata rischia di affondare. Il Gavirate ha fatto scelte ben chiare e vive questo momento con l’obiettivo di proseguire nei programmi che vedono la società protagonista».

Il club ha innanzitutto scelto di fare un passo verso le famiglie, annunciando un netto taglio alle rette per l’anno venturo: i giovani calciatori (per lo meno quelli già in forza alle squadre gaviratesi) pagheranno il 70% in meno rispetto alla quota prevista in origine per la stagione 2019-20. «Il nostro vuole essere un segnale verso le famiglie che hanno avuto fiducia nell’operato del Gavirate: il club c’è e ci sarà e ritiene doveroso dare una mano alle persone coinvolte nel nostro progetto».

Un progetto che comprende, come noto, una partnership molto stretta con la Juventus di cui il Gavirate è scuola calcio ufficiale. «Una delle sole tre in Lombardia e delle sole 17 in Italia, escluso il Piemonte: abbiamo creduto fin dal principio in questa strada, abbiamo adeguato i nostri metodi di lavoro e fatto investimenti per raggiungere l’accordo con la Juventus che, non dimentichiamolo, gestisce in maniera diretta questo tipo di operazioni a differenza di altre società che, al contrario, le usano solo per guadagni commerciali dei propri sponsor. Il livello di preparazione si è visto anche in questo periodo di chiusura: gli istruttori bianconeri hanno costantemente tenuto i contatti con i nostri tecnici, mettendo in atto anche una serie di aggiornamenti svolti a distanza. Quello di diventare un polo importante per la scuola calcio nell’Alto Varesotto era uno degli obiettivi a cui tenevamo molto nel nostro piano quinquennale e siamo felici di come stiano andando le cose».

Foghinazzi tocca solo di striscio, invece, l’argomento prima squadra: «Un’altra meta che ci eravamo prefissati era quella di disputare il campionato del Centenario in Eccellenza e mi auguro che il Gavirate giochi quel torneo: la Promozione si è interrotta mentre eravamo in testa con 14 punti di vantaggio sulla seconda a nove giornate dalla fine. Vedremo le decisioni, ma mi sembra palese che meriteremmo di salire. E lo direi anche se fosse un’altra squadra in questa situazione».