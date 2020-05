Giocatore del Legnano deceduto, il cordoglio del governatore Fontana

«Tristezza e incredulità. Oltre che, ovviamente, un enorme dispiacere. Non ci sono parole per commentare la morte di Andrea Rinaldi, 19enne calciatore lombardo, volato in cielo per un malore improvviso». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Alla sua famiglia e ai suoi cari – conclude Fontana – le più sentite condoglianze e la vicinanza della Regione e di tutti i lombardi».