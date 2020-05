Il giornale degli studenti del liceo Crespi non si ferma e diventa sempre più social

Il giornale scolastico del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio “La voce del Crespi” continua a mettersi in gioco per superare le barriere poste dall’emergenza Covid-19 e diffondere informazione, cultura e svago tra gli studenti, costretti a casa dalla pandemia.

Abbiamo intervistato i giovani redattori crespiani per sapere di più su questa loro attività fuori dal tempo e dallo spazio scolastico; via internet, webcam e dirette streaming appena lo studio e gli impegni lo permettono: «È nato nel 2019, all’interno dell’Istituto, il desiderio di creare un giornale del Liceo Crespi. Così, mettendo insieme le idee, abbiamo iniziato a progettare un sito web. Col passare del tempo il giornale ha cambiato colori e modalità di diffusione: abbiamo organizzato una redazione e assegnato a ognuno un ruolo. Negli ultimi mesi, invece, man mano che cresceva il numero degli articoli, così come gli autori con la voglia di scrivere e pubblicare, abbiamo cercato di trovare nuovi modi d’interazione con i lettori fino a fare e a farci compagnia con le dirette Instagram» – ci spiega Valeria, studentessa al quarto anno dell’indirizzo Linguistico.

Sono una ventina gli studenti dei diversi indirizzi che in sinergia muovono le fila del giornale “La voce del Crespi” realizzando sondaggi, articoli, post con citazioni, giochi a contest, interviste e dirette streaming. Si chiamano Valeria, Vittorio, Alessio, Eleonora, Giacomo, Irene, Riccardo, Federico, Federico, Sofia, Sofia, Davide, Francesco, Ahmed, Antonio, Alessandro, Alice, Francesca e Ronny.

Con la preziosa collaborazione delle professoresse De Napoli e Colombo i giovani scrittori hanno iniziato pubblicando articoli sul sito web, citazioni di personaggi celebri sulla pagina Instagram per poi iniziare con delle dirette social e delle interviste via webcam, alleviando la noia della quarantena da Covid-19 oltre a raggiungere chiunque con la cultura e novità del territorio.

Hanno intervistato alcuni personaggi emergenti, usciti da poco dalle aule dello storico istituto bustocco: «Abbiamo fatto la prima intervista ai ragazzi di Politics Hub in occasione della pubblicazione del loro libro, poi alla tiktoker ed ex-studentessa Martina Socrate e alle ragazze del Busto Arsizio Aiuta (l’associazione che si occupa di offrire la spesa ai meno abbienti, ndr). Venerdì, invece, uscirà una quarta intervista, quella a Maria Laura Caccia, partecipante alla fase finale di Miss Italia 2019» ha annunciato Giacomo, addetto alle interviste e alla gestione della pagina social, che nei progetti futuri del giornale scolastico vedrebbe bene la creazione di una web radio.

«All’inizio è stato difficile mettere d’accordo le idee e ambizioni di tutti, ma col tempo tutto è entrato in sintonia e ora il giornale funziona bene, la struttura è abbastanza snella e siamo contenti» – ha raccontato con orgoglio Valeria addetta alla gestione del profilo Youtube.

Non ci resta che seguire i giovani giornalisti de “La voce del Crespi” alla loro pagina Instagram https://www.instagram.com/lavocedelcrespi/?hl=it oppure attraverso il sito https://sites.google.com/liceocrespi.edu.it/lavocedelcrespi/home .