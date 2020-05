Giro d’Italia online, si rivivono le tappe più emozionanti grazie al Gruppo Filini

Li avevamo conosciuti lo scorso anno, a settembre, quando avevano organizzato in collaborazione con l’approdo Calipolis la prima Coppa Cobram della valle Olona.

Si tratta del “Gruppo Filini”, una combriccola di giovani di Fagnano Olona che da anni hanno deciso di unire due loro grandi passioni: il ciclismo e il personaggio del ragionier Filini, grande amico di Fantozzi.

La “Coppa Cobram” era stata un gran successo, il fondovalle si era popolato di tantissimi ciclisti improvvisati, travestiti con buffe maschere che richiamavano i personaggi della saga di Fantozzi: un clamore che aveva convinto i Calimali a pensare di riproporre la gara amatoriale durante questa primavera.

Purtroppo, a causa dell’allarme Coronavirus, la gara è stata annullata in attesa di tempi migliori, e, sopratutto, quest’anno non si terrà l’amato Giro d’Italia, che incolla davanti agli schermi milioni di appassionati.

Il “Gruppo Filini” nostalgico della competizione per la maglia rosa, ha quindi deciso di riproporre le tappe della corsa ciclistica online: per ventun giorni, infatti, sul loro profilo, verrà ricordata una tappa degli anni scorsi, omaggiando i grandi nomi del ciclismo italiano, da Nibali a Pantani, passando per Moser e Scarponi.

Non potendo correre a fare il tifo in una delle tappe del giro, dal 9 al 31 maggio è quindi possibile utilizzare il web per rivivere le salite più adrenaliniche o le maglie rosa più sudate.

Oltre a questo, chi segue il fantasioso gruppo di amici, potrà votarli di giorno in giorno, determinando alla fine del Giro d’Italia virtuale anche un vincitore fra di loro.

Un modo simpatico per esprimere la passione per questo amato sport, in attesa che le gare ricomincino, quelle ufficiali per tutta la penisola e quelle amatoriali, in costume, in valle Olona.