Giuditta Lualdi, ritorno a casa: giocherà nella Futura Volley

La mossa di mercato di inizio settimana per la Futura Volley Giovani è la chiusura di un cerchio: la formazione biancorossa ha infatti riportato a casa una bustocca DOC, la 24enne Giuditta Lualdi, centrale nata proprio a Busto Arsizio che però non ha mai giocato per le squadre della sua città.

Lualdi, 1,86 di altezza, arriva alle “Cocche” dalla Omag di San Giovanni in Marignano, una delle formazioni di più alto profilo nella stagione troncata in anticipo dal coronavirus. Anche con la formazione romagnola Lualdi ha confermato quel che aveva mostrato nelle annate precedenti, ovvero essere una delle giocatrici più importanti della Serie A2 nel proprio ruolo ma non solo.

Un livello raggiunto passo dopo passo, partendo dalle categorie minori: la storia sportiva di Lualdi parte infatti da Castellanza a 15 anni, su “assist” di un tal Matteo Lucchini, l’attuale tecnico della Futura che la conobbe in un camp sportivo e che la indirizzò sottorete. Dopo una stagione in D con le neroverdi, Giuditta è passata a Casale Monferrato dove è entrata in prima squadra in B2 e ha conquistato da protagonista la categoria superiore con numeri che l’hanno poi condotta a Bolzano, prima in A2 e poi addirittura nel massimo campionato. Prima di tornare da “stella” in A2, a Chieri, la centrale di classe ’95 ha giocato due anni a Montichiari in A1; con le torinesi poi ha ottenuto un’altra promozione dalla A2, torneo nella quale è rimasta per approdare a San Giovanni prima e a Busto – sponda FVG – adesso.

Con la Omag, Lualdi ha fatto segnare 511 punti in 48 partite tra regular season, pool promozione e Coppa Italia, manifestazione nella quale ha disputato la finale dopo aver vinto il Girone A della prima fase del torneo. Insomma, un’atleta su cui erano posati tanti occhi e che la Futura ha portato a casa piazzando il classico “colpo”.