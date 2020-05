Gli abitanti di Pianbosco chiedono la fibra: “Necessaria per lavorare e studiare”

Oggi più che mai avere una buona connessione fa la differenza, soprattutto alla luce dell’emergenza Covid che ha portato molte aziende a favorire il telelavoro. Anche la scuola, costretta a fermarsi, può proseguire solo grazie agli strumenti digitali e anche in questo caso la qualità della connessione fa la differenza.

A Venegono Superiore e Inferiore da qualche mese è arrivata la fibra, che però non è stata posata nel quartiere di Pianbosco, l’area residenziale immersa nel verde che si estende su entrambi i comuni.

Gli abitanti del quartiere si domandano perché e hanno deciso di sollecitare Openfiber, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale di Venegono Superiore

“Le particolari condizioni di questi mesi stanno cambiando in maniera certamente duratura il nostro modo di vivere e di lavorare – scrivono i residenti – Una connessione stabile e veloce alla rete è diventata un presupposto indispensabile per studio e lavoro. Open Fiber ha portato la fibra fino a entrambi i comuni di Venegono, ma non sembra che abbia previsto di coprire anche Pianbosco, che si trova a cavallo tra i due comuni”.

Per questo i cittadini di Pianbosco (circa 300 famiglie) chiedono di sapere quali siano i tempi previsti per la connessione del quartiere e quali siano le eventuali azioni e verifiche da intraprendere per accelerare la disponibilità del servizio.