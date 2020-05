Gli hotel del Südtirol portano gli alberi a casa dei bambini

dee creative sul tema dell’Albero del Fmilix nature programme da fare a casa con mamma e papà, in attesa di sperimentarle dal vivo nella natura dell’Alto Adige. I Familienhotels Südtirol, gruppo alberghiero altoatesino specializzato nella vacanza delle famiglie, rende scaricabile dal il libretto illustrativo con le avventure di Rudy il tarlo, per consentire a tutte le famiglie di divertirsi e scoprire direttamente a casa il nuovo progetto ludico-didattico offerto da quest’anno all’interno di tutte e 25 le strutture.

Ideato da professionisti ed esperti in pedagogia della natura, il Familix nature programme si rivolge a due diverse fasce d’età, a cui corrispondono due tipologie di libretto illustrativo: il “Familix Mini” per bambini fino ai 7 anni e “Familix Junior” per bambini e ragazzi più grandi.

Il programma ha lo scopo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto della natura, e quindi a loro stessi, e far stabilire loro un rapporto più consapevole con il mondo circostante.

“Il nostro albero genealogico” è il lavoro creativo a tema più divertente proposto dal Familix per grandi e piccini.

Ai bambini al di sotto dei sette anni si propone di creare l’albero genealogico semplicemente utilizzando un foglio e dei colori (acquerelli, tempera, pastelli, pastelli a cera). Una volta disegnato l’albero, su ogni ramo andranno incollate le fotografie dei vari componenti della famiglia.

Per i bambini dai 7 anni in su invece la proposta è più impegnativa: creare l’albero genealogico con una tavoletta di legno sottile, un pezzo di corteccia sottile, alcuni rametti, delle foglie (vere o create con della carta colorata). Si colora il pannello di legno del colore preferito e poi con la pistola di colla a caldo vi si attaccano la corteccia e i rametti in modo da creare un bell’albero. Con la colla per il legno si incollano le foglie ai rami ed infine le fotografie dei componenti della famiglia sopra ad ogni foglia.

Questo lavoretto consente di far conoscere ai bambini un tipo molto speciale di albero, l’albero genealogico, e di ricreare in modo artistico i legami di parentela della propria famiglia.

Il “Familix nature programme” affronta ogni anno un tema diverso ed è proposto nei 25 Familienhotels Südtirol sia nella stagione estiva che in quella invernale.

Cliccare qui per scaricare i libretti del Familix nature programme.