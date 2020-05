“Grave situazione al Barbara Melzi”, Candiani chiede la chiusura del centro per richiedenti asilo

“Grave, gravissima la situazione verificata all’Istituto Barbara Melzi di Tradate”. Dopo la conferenza stampa del sindaco Bascialla la Lega alza il tono della polemica con le parole del senatore Candiani che se la prende con la Croce Rossa per la gestione del centro che ospita i richiedenti asilo dove in 24 sono risultati positivi al Covid-19.

“Lascia sconcertati scoprire che la gestione dei migranti ospitati nel centro gestito da Croce Rossa è stata a tal punto approssimativa da portare a un focolaio di infezione COVID-19 – dice il Senatore Candiani in un comunicato stampa -, con una preoccupante trasgressione di qualsiasi principio di precauzione e di quarantena al quale invece tutti cittadini di Tradate si sono sottoposti. Il Prefetto deve dare immediate spiegazioni e garanzie che la quarantena imposta dal sindaco sia rispettata senza rischio per i cittadini di Tradate”.

Il leghista Candiani arriva anche a chiedere anche “la chiusura e la revoca immediatamente a Croce Rossa Italiana dell’autorizzazione a gestirlo” perché “è allarmante apprendere che nei giorni scorsi, come riportato dal sindaco, alcuni degli stranieri presenti nel centro giravano per la città, sembra anche senza mascherina, e con un oggettivo rischio di diffusione dell’epidemia nonostante sapessero che il coronavirus era entrato nella struttura”.