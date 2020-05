“Grazie a chi soccorso Carmine”, il dolore della famiglia del giovane morto in moto

Il giorno dopo del tragico incidente che si è portato via la vita del motociclista 32enne Carmine Clemente, la sua famiglia, nel dolore, trova la forza di ringraziare chi per primo ha cercato di prestare soccorso al giovane caduto lungo la strada provinciale del lago a Gavirate.

Una caduta che era parsa immediatamente molto seria e che ha lasciato fin da subito poche speranze per il giovane alla guida. «Eppure – racconta la moglie -, abbiamo saputo che una persona ancor prima dell’arrivo dei soccorsi ha cercato di aiutare Carmine. Purtroppo non è servito ma vorremmo comunque ringraziarla immensamente per il suo tentativo di aiuto».

Il giovane è stato poi preso in carico dal personale sanitario giunto sul posto e trasportato in ospedale dove ne è stato constatato il decesso.