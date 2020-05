In vacanza tra i monti “di casa”. “Alla Forcora siamo pronti a riaccogliere i visitatori”

Qualcuno lo conosce per le foto dei panorami tra lago e montagne, altri per le sue ricette tra polenta, stufati e torte fatte in casa. Simone Riva Berni, il gestore del Ristorante sciovia Forcora, ha affrontato tra i monti le giornate di lockdown e le prime della fase 2 in un ambiente che sembrava surreale. Giornate con la neve e altre di piena primavera ma con una grande assenza, quella dei visitatori, che soprattutto nel fine settimana raggiungono la zona.

Non sarà una stagione come le altre per chi come lui gestisce locali di montagna e rifugi (qui l’intervista a Marco Valsesia, storico rifugista della Val Formazza).

«Si cerca di tornare alla normalità preparando la terrazza e sperando nel bel tempo – racconta Simone -. Anche noi come tutti del resto, abbiamo risentito di questo stop obbligatorio. Speriamo che in questa estate ormai è vicina, la gente scelga borghi e località vicino casa come può essere il Passo Forcora per passare giornate di svago e divertimento a contatto con la natura , la possibilità di passeggiate al fresco delle faggete o escursioni in MTB».

Il ristorante di Riva Berni sarà sempre aperto e il gestore si è organizzato per garantire la giusta distanza tra i tavoli sia nella sala interna che in terrazza. «Aspettiamo i visitatori con pasta fresca, polenta e selvaggina, grigliate dolci fatti in casa e prodotti del territorio, provinciali e regionali. Sono certo che la normalità verrà sicuramente apprezzata ancor più di prima».

