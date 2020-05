Insegne accese, anche Filmstudio’90 aderisce all’iniziativa nazionale

Un gesto simbolico, nella giornata che celebra il cinema italiano di qualità: è questo il messaggio che tante sale cinematografiche lanciano l’8 maggio in contemporanea con la 65.ma edizione dei Premi David di Donatello.

Proprio mentre Rai 1, con inizio alle ore 21.25, trasmetterà in diretta la cerimonia dei premi, le sale cinematografiche italiane riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità.

Per una sera, quindi, si riaccendono le luci delle sale, chiuse ormai da due mesi e mezzo a seguito dell’emergenza virus. Il flash mob, organizzato da ANEC con hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio preciso agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni, per sottolineare l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale, e per evidenziare la necessità di un progetto strategico per il rilancio del settore. A seguito del lockdown, infatti, 1.600 strutture cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di oltre 4.000 schermi su tutto il territorio nazionale.

“Le sale cinematografiche italiane riaccendono le proprie luci con l’augurio di un ritorno alla piena normalità a nome di tutta l’industria del cinema – dicono i responsabili dell’ANEC – Vogliamo lanciare un segnale importante per ricordare a tutto il pubblico che le sale cinematografiche ci sono e attendono il momento giusto per riaprire. In quel momento, avremo bisogno di tutto il calore e la passione dei nostri spettatori”. A Varese, il Cinema Teatro Nuovo partecipa all’iniziativa sottolineando il valore assoluto della sala cinematografica nell’ambito della promozione culturale: un luogo, come dicono Giulio Rossini e Gabriele Ciglia di Filmstudio 90, dove ” il piacere di ammirare su grande schermo un film di qualità si amplifica grazie alla condivisione con altri di una passione comune, in una dimensione sociale legata al cinema come spazio fisico”.