Insulta l’amministrazione sui social, dipendente comunale querelato dal sindaco

Espressioni denigratorie nei confronti dell’amministrazione comunale, del sindaco, del segretario comunale e della responsabile del settore per il quale lui stesso lavora. Per un dipendente comunale (che chiameremo 409, dal codice identificativo assegnatogli dall’amministrazione) è scattata la querela da parte del sindaco dopo aver ottenuto l’ok dalla giunta.

Da quanto emerso il dipendente aveva postato, in maniera palese, su una pagina di un social media riconducibile ad un profilo di terzi, in cui sono presenti numerosi cittadini del comune di Castellanza, espressioni denigratorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale e della Posizione Organizzativa, Responsabile dei Servizi del Settore nel quale il dipendente è professionalmente ed operativamente inserito, divulgando, per scopi privati, informazioni conosciute per mere ragioni d’ufficio.