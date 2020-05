“Isolati ma insieme”, la nuova canzone a distanza del John Paul II Choir di Albizzate

Il coro albizzatese John Paul II Choir da quando è iniziata la quarantena forzata, cancellati tutti i concerti in programma e anche la possibilità di trovarsi a fare le prove, ha trovato comunque il modo di far correre il proprio canto online. Dopo la prima canzone che ha fatto il giro del web ecco il nuovo esperimento con una cover di Rise di Katy Perry. “È Un testo che simboleggia la rinascita – racconta il direttore del coro Samuele Cane -. Parla di non arrendersi e del domani e ci è sembrata la canzone giusta da cantare insieme seppuer distanti”.