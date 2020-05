La biblioteca di Taino riapre in sicurezza

La biblioteca comunale di Taino riapre, ma con alcune regole da rispettare per ridurre al minimo il rischio di contagio tra gli utenti e il personale.

Per quanto riguarda gli orari d’apertura, da venerdì 22 maggio fino al 3 giugno la biblioteca sarà attiva il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Si potranno chiedere in prestito libri e dvd, ma non sarà consentito fermarsi nelle aree di lettura, utilizzare i computer e muoversi tra gli gli scaffali della biblioteca.

Il personale consiglia agli utenti di prenotare il proprio volume online su Opac e scegliere la copia che si trova a Taino, oppure contattare direttamente la biblioteca per telefono o con una mail a biblioteca@comune.taino.va.it. Tutti gli utenti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Come ulteriore misura di sicurezza, chi deve restituire un libro può depositarlo nei contenitori all’ingresso, non può consegnarlo al personale della biblioteca.

I libri sono stati isolati per oltre due mesi, quindi nessuno correrà il rischio di venire contagiato per averli presi in prestito. I bibliotecari, però, invitano gli utenti che sono entrati in contatto con qualcuno positivo al Coronavirus e che devono restituire un libro, di segnalarlo con un biglietto attaccato al volume, in modo tale che venga sanificato.

La biblioteca di Taino, inoltre, ha lanciato nei giorni scorsi “Testimonianze di vita sospesa”. Un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini di Taino e delle località vicine, con l’obiettivo di raccogliere storie, foto, ricordi, ma anche disegni e pensieri che raccontino il periodo della quarantena, con tutti i suoi problemi, i disagi o magari anche qualche soluzione per vivere meglio insieme.