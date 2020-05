La crociera dei motoscafisti alle isole che inagura la “nuova” stagione

Il Lago Maggiore riparte ed inaugura la stagione turistica 2020 nonostante le difficoltà.

Il comune di Stresa in accordo con tutti i motoscafisti del territorio ha organizzato una crociera simbolica, senza passeggeri a bordo, per dare un segnale di positività nel giorno della ripartenza. Sono state ventisei le imbarcazioni che lunedì 18 maggio hanno attraversato lo specchio d’acqua che lega due regioni fortemente unite dal desiderio comune di ripartire e mostrale nuovamente gli spettacolari panorami e scorci che le caratterizza.

Un territorio in forte crisi dopo le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, come per molte altre località turistiche del territorio nazionale.

Le imbarcazioni, che abitualmente fanno la spola tra le diverse località del lago, sono partite insieme da Stresa e hanno navigato attorno alle isole Bella, Madre e Pescatori riaperte al pubblico proprio lunedì 18 maggio celebrando anch’esse l’inizio della stagione estiva 2020.

La crociera inaugurale ha proseguito il suo tragitto toccato le località di Baveno, Suna e Pallanza territori straordinari che ora i numerosi turisti potranno tornare ad ammirare. Un evento importante che vuole essere un segnale di ripartenza, nel giorno in cui entra nel vivo la fase 2 con le riaperture di molte attività. La manifestazione è stata promossa grazie al gruppo Facebook di promozione turistica “Lago Maggiore” che accoglie circa 100 mila iscritti, tra amanti e sostenitori del territorio, provenienti da oltre 100 Paesi del mondo.

Guarda il video della crociera